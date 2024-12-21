Emmanuel Macron'dan Almanya'ya dayanışma mesajı

AA

Almanya'da Noel pazarına yapılan saldırı sonrası dünyanın birçok ülkesinden kınama mesajları gelmeye devam ediyor...

Bu kapsamda son olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bir açıklamada bulundu.

DAYANIŞMA MESAJI

Macron, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Almanya'nın Magdeburg kentindeki Noel Pazarında yaşanan "dehşet" karşısında "derinden sarsıldığını" bildirdi.

Fransa’nın Alman halkının acısını paylaştığını kaydeden Macron, dayanışma mesajı verdi.

NE OLMUŞTU?

Almanya'nın Magdeburg kentinde bir kişinin aracını Noel pazarında kalabalığın üzerine sürmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü ve 60'ı aşkın kişinin yaralandığı bildirilmişti.