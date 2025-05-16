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AA & Ensonhaber

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) 6. Zirvesi'nde yaptığı konuşma ile Avrupa ülkelerini hedef aldı.

Rusya ile Ukrayna arasında süren savaşın hemen ateşkese bağlanması gerektiğini vurgulayan Macron, Avrupalılara, Ukrayna ve Gazze konusunda yöneltilen çifte standart eleştirilerine değindi.

Macron, "Gazze'de kabul edilemez insani duruma hep birlikte çözüm bulmak için koordineli şekilde hareket etmeliyiz." dedi.

"GAZZE'YE SESSİZ KALIRSAK, UKRAYNA'DA YAPTIĞIMIZI KİMSEYE ANLATAMAYIZ"

İnsanoğlunun büyük çoğunluğunun Avrupalıların, Ukrayna konusunda yaptıklarına ve Gazze konusunda sessiz kalmalarına anlam veremediğini belirten Macron, şöyle devam etti:

"Onlar bize şunu söylüyor: 'Siz garipsiniz. (Ukrayna'nın) Toprak bütünlüğü saldırıya uğradığında hayatımızın tehlikede olduğunu söylüyorsunuz ama (Gazze'de) bir katliam yaşandığında gözlerinizi kapatıyorsunuz. Gazze’ye sessiz kalırsak Ukrayna’da ne yaptığımızı kimseye anlatamayız.”

"ABD'YE KARŞI BERABER HAREKET ETMELİYİZ"

Bu konularda tutarlı davranmak gerektiğini vurgulayan Macron, Avrupalıların kendi güvenlikleri için hep birlikte hareket etmesini, uyuşturucu ticareti, düzensiz göç ve haksız rekabetle mücadele konusunda adımlar atılmasını istedi.

Macron, Avrupa pazarının 700 milyon kişiden oluştuğunu ve ABD pazarından daha büyük olduğunu belirterek, kıtadaki ekonomik entegrasyonun daha da ileriye taşınmasını ve ABD tarifelerine karşı koordineli şekilde hareket edilmesi beklentisini dile getirdi.

Avrupa'nın farklı güvenlik meseleleriyle karşı karşıya olduğunu kaydeden Macron, "Kıtamızın üzerindeki bölünme tehditleri ve riskleri göz önüne alınınca, bugün hepimizin birlik içinde olması gerektiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

"SON SAATLER, RUSYA'NIN ATEŞKES İSTEMEDİĞİNİ GÖSTERDİ"

Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile dayanışma içinde olduklarını dile getirerek, ateşkesin sağlanması için Gönüllüler Koalisyonu'nun kurulmuş olmasının önemli olduğunu söyledi.

"Bu son saatler, Rusya'nın bir ateşkes istemediğini gösterdi. Eğer Avrupalıların ve Amerikalıların ciddi baskısı olmazsa, (ateşkes) birdenbire olmayacak." diyen Macron, Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barış sağlanması gerektiğini ifade etti.

Macron, Avrupa kıtasında seçim dönemlerinde dış müdahalelere karşı uyarıda bulunarak "Demokrasilerimizi sarsan tehditlerle karşı karşıyayız." diye konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı, Azerbaycan ve Ermenistan arasında da bir barış anlaşmasının sağlanmasının beklendiğini dile getirdi.