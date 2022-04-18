Emmanuel Macron'un rahat tavırları objektiflere yansıdı

Fransız lider, seçimlerde Le Pen'i ikinci kez yenmenin hesaplarını yapıyor. Anketlerde farkın açılması, Macron'un hareketlerine yansıdı.

Fransa, 24 Nisan Pazar günü cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna ev sahipliği yapacak.

İkinci turda yarışacak adaylar Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Marine Le Pen, düzenledikleri mitinglerde seçmenlerle buluşuyor.

İkinci tur öncesi Macron'un rahatlığı

Marsilya'da destekçileriyle bir araya gelen Macron'un perde arkasında verdiği poz dikkatlerden kaçmadı.

Gömleğinin düğmelerini açan Macron'un rahat tavırları objektiflere yansıdı. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, Fransa liderinin, galibiyetten emin olduğu yönünde ifadeler kullanıldı.

"Le Pen'e karşı strateji işe yaradı" yorumu

The Times'ın haberine göre, anketlerde birbirlerine yakın oy oranlarına sahip olan Macron ile Le Pen arasındaki fark, Fransız cumhurbaşkanı lehine 10 puana kadar çıktı.

Emmanuel Macron'un, Le Pen'i "Fransa için aşırı sağ bir tehlike olarak gösterme girişiminin işe yaramış gibi göründüğü" kaydedildi.

Fark 10 puana çıktı

Ipsos-Sopra Steria araştırması, Macron'a desteğin yüzde 55,5'e çıktığını belirtirken, Le Pen'in yüzde 44,5 bandında yer aldığını söylüyor. Hata payı yüzde 2,4 olarak belirlendi.

Genç seçmenleri etkilemeye çalışıyor

Daily Mail gazetesi, Macron'un, Marine Le Pen'e karşı bir dizi perde arkası fotoğrafla genç seçmenleri etkilemeye çalıştığını yazdı.

Haberde, söz konusu çabaya ilişkin "Göğsünü gösteren düğmesi açılmış bir gömlek de buna dahil" denildi. Macron'la ilgili kareler, sosyal medyada paylaşıldı.