En az 550 çocuğun sperm donörü olan Hollandalı adamın, bağış yapması yasaklandı Hollanda’nın Lahey kentinde mahkeme bir adamın en az 550 çocuğun sperm donörü olduğu gerekçesiyle daha fazla sperm bağışlamasını yasakladı. Mahkeme sperm bağışlamaya devam etmesi halinde adamın 100 bin euro para cezasına çarptırılacağını ifade etti.

DHA

41 yaşındaki Hollandalı “Jonathan”, 2017 yılında 100’den fazla çocuğun sperm donörü oldu.

Bu ortaya çıkınca da Jonathan’ın ülkedeki kliniklere bağış yapması yasaklandı.

Ancak Jonathan durmadı.

En az 550 çocuğun sperm donörü

Donör olduğu bir anne ve bir sivil toplum kuruluşu, Jonathan’ı dava etti.

Böylelikle Jonathan’ın ailelere ‘yanlış bilgi vererek’ yurt dışında ve internet üzerinden en az 550 çocuğun sperm donörü olduğu tespit edildi.

Lahey kentinde mahkeme dün Jonathan’ın, ömür boyu sperm bağışı yapmasını yasakladı.

Bağış yapmaya devam ederse ceza kesilecek

Mahkemenin ayrıca Jonathan’ın bağış yaptığı kliniklere, ellerindeki kullanılmamış bağışların yok edilmesi emrini vereceği belirtildi.

Jonathan’ın bağış yapmaya devam etmesi halinde 100 bin euro para cezasına çarptırılacağını vurguladı.

Yüzlerce üvey kardeş...

Mahkeme hakimi yazılı yaptığı açıklamada “Bütün bu ebeveynler, ailelerindeki çocukların, kendilerinin seçmediği yüzlerce üvey kardeşten oluşan devasa bir akrabalık ağının parçası olduğu gerçeğiyle karşı karşıya kaldı.” ifadelerini kullandı.

Mahkeme ayrıca bu çapta büyük bir akrabalık ağının psikolojik, bilmeden ensest evlilik ve genetik problemler yaratma ihtimaline dikkat çekti.