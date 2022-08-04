En büyük çip üreticisi TSMC: Tayvan'da kriz olursa üretim biter

En büyük çip üreticisi TSMC: Tayvan'da kriz olursa üretim biter

Tayvan ve Çin arasındaki gerilim artarken dünyanın en büyük çip üreticisi TSMC'nin Başkanı Mark Liu'dan "kriz büyürse çip üretiminin aksayacağı" uyarısı geldi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan’a yaptığı ziyaret Çin ve ABD arasında gerilime sebep oldu.

Pelosi'nin beraberindeki 5 kişilik Kongre heyetiyle kritik Tayvan temasları tüm piyasalarda yakından takip edildi.

Çin'den tehditler geldi

ABD uçağı Taipei havalimanına inerken, Çin askeri karşılık dahil yoğun tehditlerde bulundu. Tayvan’ın en önde gelen üretim kalemlerinden çip alanındaki firmalar bu ziyaret öncesinde dünyayı uyarmıştı.

Mikroçip krizi

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) CEO’su Mark Liu, ABD ve Çin arasındaki rekabetin tetiklediği, tedarik zincirlerindeki şoklarla derinleşen "mikroçip krizi" üzerine hafta başında bir değerlendirme yaptı.

TSMC Başkanı Mark Liu, bu hafta verdiği röportajda, Tayvan'ın Çin tarafından işgal edilmesi durumunda çip üreticisinin fabrikasının çalışamayacağını söyledi.

"Çin, Tayvana saldırırsa TSMC çalışamaz hale gelir"

Şirketin çip arzının küresel tedarik zincirlerine bağlı olduğunu belirten Liu “Kimse TSMC'yi zorla kontrol edemez. Ancak bir askeri güç veya işgal, TSMC’yi çalışamaz hale getirir. TSMC fabrikası çok sofistike bir üretim tesisidir. Avrupa, Japonya, ABD başta olmak üzere dış dünya ile, malzemelerden kimyasallara, yedek parçalara, yazılım ve teşhise kadar gerçek zamanlı bağlantıya sahiptir” diye konuştu.

TSMC pazarın yüzde 50'sinden fazlasına sahip

Dünyanın en gelişmiş çip üreticisi Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), aralarında Apple ve Qualcomm'un da bulunduğu Amerikan şirketleri için işlemciler üretiyor. Apple'ın A serisi ve M serisi çiplerini üretiyor ve dünya yarı iletken dökümhane pazarının yüzde 50'sinden fazlasına sahip olduğu biliniyor.



