En net UFO görüntüsü 32 yıl sonra ortaya çıktı

1990'lı yıllarda iki gencin fotoğrafını çektikleri ve şu ana kadar bilinen en net UFO fotoğrafı, 32 yıl sonra gündeme geldi.

4 Ağustos 1990'da, İskoçya'daki Cairngorms Ulusal Parkı'nın dışındaki Perthshire kasabasındaki bir otelde şef olarak görev yapan iki genç, ilginç bir olaya şahit oldu.

Yürüyüş yaptıkları sırada üstlerinde sessizce süzülen elmas şeklindeki bir nesne farkeden mesai arkadaşları, korkudan bir çalının arkasına saklandı.

Nesnenin fotoğrafını çektiler

Saklandıkları yerden altı tane fotoğraf çektikten sonra ikili, gizemli nesnenin yukarı doğru hareket ederek gözden kaybolduğunu fark ettiler. Tekrar gökyüzüne baktıklarında ise gizemli nesnenin orada olmadığını anladılar.

Gizemli nesnenin UFO olduğunu düşünen ikili çektikleri fotoğrafları İskoçya’nın popüler gazetelerinden Daily Record’a gönderdi.

Fotoğraflar ve gençler ortadan kayboldu

Ancak gazete, fotoğrafları Savunma Bakanlığı’na iletmeyi tercih etti. O tarihten sonra fotoğraflar ve gençler bir anda ortadan kayboldu.

'Gizlilik endişeleri' nedeniyle tanıkların adlarının 2076'ya kadar 54 yıl daha mühürlenmesini isteyen Savunma Bakanlığı ve Ulusal Arşiv, görselleri saklamayı başardı ve orijinallerine kimsenin ulaşmasına izin vermedi.

"30 yıldan fazla bir süredir iletişime geçmelerini bekliyordum"

Olay, Calvine efsanesi olarak halk arasında dolaşırken gazeteci David Clarke, Daily Mail gazetesi için durumu araştırmaya karar verdi. Gazeteci Clarke, olayın hemen sonrasında genç şeflerden biriyle konuşan emekli RAF memuru Craig Lindsay'yi bulmayı başardı.

O gün görüntülerin bir kopyasını negatifleriyle beraber sakladığını dile getiren 83 yaşındaki Lindsay, “30 yıldan fazla bir süredir birinin bu konuyla ilgili iletişime geçmesini bekliyordum" dedi.





Çekilen en net UFO fotoğrafı

Daily Mail'in haberine göre fotoğraf, Sheffield Hallam Üniversitesi'nde fotoğrafçılık alanında öğretim görevlisi olan Andrew Robinson tarafından analiz edildi.

Sonuç olarak, nesnenin kesinlikle kameranın önünde olduğu, yani post prodüksiyonda üretilmiş bir sahte olmadığı ortaya koyuldu. Görüntü o zamandan beri şimdiye kadar çekilmiş en iyi UFO görüntüsü olarak kayıtlara geçmeyi başardı.



