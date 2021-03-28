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En seksi kel ünlüler seçildi
İnternet üzerinden yapılan "en seksi keller" anketinin birincisi İngiltere Prensi William oldu.
- Haber Merkezi
- 28.03.2021 - 14:50
- Güncelleme : 28.03.2021 - 15:44
İngiltere Prensi William'a "dünyanın en seksi kel erkeği" unvanı verildi.
Bir plastik cerrahi kliniğinin yaptığı ankete katılanlar, ünlü isimlere internet üzerinden oy verdi.
PRENS AÇIK ARA ÖNDE TAMAMLADI
Prens William, 17,6 milyonluk oyla birçok ünlü rakibini geride bıraktı.
İşte listenin ilk 10'unda yer alan en seksi kel ünlüler:
1- Prens William (17.6 milyon)
2- Mike Tyson (8.8 milyon)
3- Jason Statham (7.4 milyon)
4- Pitbull (5.4 milyon)
5- Michael Jordan (5.3 milyon)
6- Floyd Mayweather (4.3 milyon)
7- John Travolta (3.8 milyon)
8- Bruce Willis (3.3 milyon)
9- Dwayne Johnson (2.6 milyon)
10- Vin Diesel (2.3 milyon)