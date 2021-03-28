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    En seksi kel ünlüler seçildi

    İnternet üzerinden yapılan "en seksi keller" anketinin birincisi İngiltere Prensi William oldu.
    • Haber Merkezi
    • 28.03.2021 - 14:50
    • Güncelleme : 28.03.2021 - 15:44
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    En seksi kel ünlüler seçildi

    İngiltere Prensi William'a "dünyanın en seksi kel erkeği" unvanı verildi.

    Bir plastik cerrahi kliniğinin yaptığı ankete katılanlar, ünlü isimlere internet üzerinden oy verdi.

    PRENS AÇIK ARA ÖNDE TAMAMLADI

    Prens William, 17,6 milyonluk oyla birçok ünlü rakibini geride bıraktı.

    İşte listenin ilk 10'unda yer alan en seksi kel ünlüler:

    En seksi kel ünlüler seçildi #1

    1- Prens William (17.6 milyon)

    En seksi kel ünlüler seçildi #2

    2- Mike Tyson (8.8 milyon)

    En seksi kel ünlüler seçildi #3

    3- Jason Statham (7.4 milyon)

    En seksi kel ünlüler seçildi #4

    4- Pitbull (5.4 milyon)

    En seksi kel ünlüler seçildi #5

    5- Michael Jordan (5.3 milyon)

    En seksi kel ünlüler seçildi #6

    6- Floyd Mayweather (4.3 milyon)

    En seksi kel ünlüler seçildi #7

    7- John Travolta (3.8 milyon)

    En seksi kel ünlüler seçildi #8

    8- Bruce Willis (3.3 milyon)

    En seksi kel ünlüler seçildi #9

    9- Dwayne Johnson (2.6 milyon)

    En seksi kel ünlüler seçildi #10

    10- Vin Diesel (2.3 milyon)

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