Endonezya, 100’den fazla tropikal adanın geliştirme haklarını satıyor

ABD’li müzayede firması Sotheby’s, Endonezya’ya ait 100’den fazla tropikal adanın ‘geliştirme haklarının’ açık artırmada satılacağını duyurdu.

Endonezya’nın ‘Mercan Üçgeni’ bölgesinde yer alan Widi Reserve mercan takımadaları ismiyle bilinen 100’den fazla tropikal adanın ‘geliştirme hakları’, Sotheby’s müzayede evi tarafından 8 ile 14 Aralık’ta, ABD'nin New York kentinde açık artırmada satılacak.

“Zengin sularla çevrili”

Yapılan açıklamada, “Widi Reserve, 150 kilometrelik toz beyaz kumlu plajları, gelişen mercan resifleri ve özel, derin deniziyle, besin açısından zengin sularla çevrili 100'den fazla ıssız, el değmemiş tropik adaya sahip bir mercan atolü takımadasıdır.” denildi.

Eko-tatil alanları ve lüks konutlar yapılacak

Yeryüzünde en bozulmamış mercan atol ekosistemlerinden biri olan takımadaların, 600 deniz memelisi, balık, kuş, böcek ve kertenkele türü ve henüz keşfedilmemiş türler dahil olmak üzere yüzlerce nadir ve nesli tükenmekte olan türe ev sahipliği yaptığı ifade edildi.

Üzerinde henüz yerleşim yeri olmayan ve Deniz Koruma Alanı içinde yer alan adalara, eko-tatil alanları ve lüks konutlar yapılacağı belirtildi.

Endonezya vatandaşı olmayanlara satışı yasak

DHA’nın haberine göre Endonezya yasalarına göre adaların, Endonezya vatandaşı olmayanlara satışı yasak…

Bu yüzden alıcılar, inşaat lisansı olan Endonezyalı şirket PT Leadership Islands Indonesia'nın (LII) hisseleri için teklif verecek.