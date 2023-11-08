Endonezya şiddetli depremlerle sarsıldı Endonezya'nın Banda Denizi açıklarında art arda 6.7 ve 7.1 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

AA

Dünyanın çeşitli bölgeleri meydana gelen depremlerle sallanıyor.

Son olarak ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 6.7 ve 7.1 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssünün, Endonezya'nın Maluku eyaletinin yaklaşık 340 kilometre güneyi olduğunu açıkladı.

Can ve mal kaybı yok

Banda Denizi'nde 10 kilometre derinlikte meydana gelen depremlerde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)