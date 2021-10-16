Endonezya'da 4.8 büyüklüğünde deprem

Bali Adası'nda meydana gelen depremde 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Endonezya'nın Bali Adası'nda, yerel saatle 03.18'de 4.8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremin merkez üssünün Karangasem bölgesinin 8 kilometre kuzeybatısı olduğunu duyurdu.

EVLER HASAR ALDI

Karangasem'de bazı evler ve tapınaklar yıkıldı.

Bölgede yer alan Bunga köyünün yetkilisi Nengah Kertawa, "Köyümüzdeki evlerin yaklaşık yüzde 60'ı hasar gördü ve artık kullanılamaz hale geldi." dedi.

3 ÖLÜ, 7 YARALI

Depremin ardından yaşanan heyelan nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olduğu belirtilen 7 kişi ise tedavi altına alındı. 3 köy yolu da ulaşıma kapandı.

Adadaki hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Öte yandan depremin ardından 4.3 büyüklüğünde artçı bir sarsıntı da meydana geldi.