Endonezya'da 5,8 büyüklüğünde deprem: 29 kişi yaralandı

Endonezya'da deprem paniği...

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Poso'nun 15 kilometre kuzeyinde yerel saatle 05.38'de 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

29 KİŞİ YARALANDI

Antara News'ün haberine göre Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), depremde 29 kişinin yaralandığını duyurdu.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığı, 2 kişinin durumunun ağır olduğu bilgisini veren BNPB, depremin ardından 10 artçı sarsıntının kaydedildiğini, en şiddetlisinin 3,2, diğerlerinin ortalama 2,0 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

TSUNAMİ TEHLİKESİ YOK

BNPB, tsunami tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Yerel basında depremin büyüklüğünün 6 olduğu ifade edildi.