5.6 büyüklüğündeki deprem sonra enkaz altında kalan 6 yaşındaki bir erkek çocuğu, enkaz altından 2 sonra kurtarıldı.

Endonezya’da, 21 Kasım’da yaşanan 5.6 büyüklüğündeki depremin sancıları devam ediyor…

Yetkili birimler, depremden zarar gören bölgelerdeki çalışmalarını sürdürüyor…

Depremde şu ana kadar 271 kişi yaşamını yitirdi. En az 40 kişinin kayıp olduğu öğrenilirken, 2 bin 43 kişinin yaralandığı açıklandı.

Ölenlerden 100'ünün ise çocuk olduğu doğrulandı.

Kurtarma çalışmaları devam ederken, Batı Cava eyaletinden yüreklere su serpen bir haber geldi.

Kurtarılma anları kamerada

AA’nın haberine göre; Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (BNPB) Başkanı Suharyanto, ülkenin Batı Cava eyaletinde meydana gelen depremden iki gün sonra, 6 yaşındaki bir çocuğun enkazdan çıkarıldığını açıkladı.

Çocuğun enkazdan kurtarıldığı anlar, kameraya da yansıdı.

Endonezya'da bir çocuk, depremden 2 gün sonra enkazdan kurtarıldı ViDEO

12 bin ordu personeli görevde

Yaklaşık 62 bin kişinin barınaklarda kaldığını ifade eden Suharyanto, arama kurtarma ekipleri, polisler ve gönüllülere destek olması amacıyla 12 bin ordu personelinin depremin yaşandığı bölgeye konuşlandırıldığını kaydetti.

56 bin 320’den fazla evde hasar var

Suharyanto, deprem nedeniyle Cianjur'da 56 bin 230'dan fazla evde hasar meydana geldiğini, aralarında 31 okulun bulunduğu 170'ten fazla kamu binasının zarar gördüğünü aktardı.

Arama kurtarma koordinatörü Arif Yulianto da ülkede etkisini gösteren muson yağmurları nedeniyle ara verilen arama kurtarma çalışmalarına yarın erken saatlerde devam edilebileceğini belirtti.

Batı Java Valisi Ridwan Kamil, dün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yaşamını yitirenlerin çoğunun çocuk olduğunu söylemişti.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Ciranjang şehrinin 18 kilometre güneybatısında meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin, 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurmuştu.