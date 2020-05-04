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    Endonezya'da çocuk kaçırmaya çalışan maymun

    Küçük kızı kaçırmaya çalışan motosikletli maymunun görüntüleri bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
    • Haber Merkezi
    • 04.05.2020 - 15:03
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    Endonezya'da çocuk kaçırmaya çalışan maymun

    Endonezya'da sokakta oturan küçük kız çocuğunu kaçırmaya çalışan maymun görenleri şaşkına çevirdi.

    MAYMUN KÜÇÜK KIZI KAÇIRMAYA ÇALIŞTI

    Motosiklete binerek hızlı bir şekilde küçük kızın yanına gelen maymun, elbisesinden tutarak çocuğu yerde sürükledi.

    Küçük kızın yanındaki maymunu çevrede bulunan vatandaşlar uzaklaştırırken, yere düşen kız ağlayarak bulunduğu yere döndü.

    Çocuk hırsızlığı yapan maymunun görüntüleri bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Çocuk karçırmaya çalışan motosikletli maymun

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