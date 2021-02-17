Euro
8.4324
-0.48%
Dolar
7.0018
0.13%
Altın
400.4
-0.8%
Borsa
1.538
-0.33%
Bitcoin
357.999
3.20%
EXEN Coin
16.99
-2.69%
2ºC
İstanbul
Çok bulutlu 2 C

    Endonezya'da düşen yıldırım televizyonu patlattı

    Yıldırım düşmesi nedeniyle patlayan televizyon, gençleri paniğe sevk etti.
    • Haber Merkezi
    • 17.02.2021 - 16:06
    • Güncelleme : 17.02.2021 - 16:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Endonezya'da düşen yıldırım televizyonu patlattı

    Endonezya'da düşen yıldırımın televizyona etkisi kameraya yansıdı.

    Üç genç yemek yediği sırada, hiç beklemedikleri bir olayla karşılaştı.

    TELEVİZYON, YILDIRIM DÜŞMESİNDEN NASİBİNİ ALDI

    Binaya düşen yıldırım, yemek yiyen gençlerin arkasındaki televizyonun patlamasına neden oldu.

    Çıkan kıvılcım ve gençlerin korku dolu anları saniye saniye kaydedildi.

    Endonezya'da düşen yıldırım televizyonu patlattı ViDEO

    Endonezya da düşen yıldırım televizyonu patlattı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir