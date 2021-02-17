Yıldırım düşmesi nedeniyle patlayan televizyon, gençleri paniğe sevk etti.

Endonezya'da düşen yıldırımın televizyona etkisi kameraya yansıdı.

Üç genç yemek yediği sırada, hiç beklemedikleri bir olayla karşılaştı.

TELEVİZYON, YILDIRIM DÜŞMESİNDEN NASİBİNİ ALDI

Binaya düşen yıldırım, yemek yiyen gençlerin arkasındaki televizyonun patlamasına neden oldu.

Çıkan kıvılcım ve gençlerin korku dolu anları saniye saniye kaydedildi.

Endonezya'da düşen yıldırım televizyonu patlattı ViDEO