Endonezya'da evlilik dışı cinsel ilişki yasaklandı

Vekillerin çoğunluğundan onay alan yasa, evlilik öncesi cinsel ilişkinin yanı sıra evli olmayan çiftlerin birlikte yaşamasını suç sayıyor.

Asya ülkesi Endonezya, evlilik dışı cinsel ilişkiyi cezalandıran bir karar aldı.

Endonezya Parlamentosu, ceza kanununda kapsamlı değişiklikler yaparken evlilik öncesi cinsel ilişkiyi yasaklayan yasayı onayladı.

Vekillerin çoğunluğundan onay

Ülkede tartışmalara yol açan yeni ceza kanunu, genel kurul oturumunda milletvekillerinden oyların çoğunluğunu aldı.

Parlamento Sözcüsü Sufmi Dasco Ahmad, metnin onaylandığını işaret etmek için tokmağı vurdu ve “yasal” diye bağırdı.

"Sömürgeci ceza kanununu geride bırakmanın zamanı geldi"

Başkent Cakarta'da parlamento önünde bir araya gelen insan hakları aktivisti bir grup protestocu, hükümetin ceza kanunu taslağına karşı gösteri düzenlemişti.

Hukuk ve İnsan Hakları Bakanı Yasonna Laoly, "Tartışılan önemli konuları ve farklı görüşleri bir araya getirmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Ancak ceza kanunu değişikliği konusunda tarihi bir karar almanın ve bize miras kalan sömürgeci ceza kanununu geride bırakmanın zamanı geldi." dedi.

Evli olmayan çiftlerin birlikte yaşaması suç sayılacak

Onaylanan yasadaki en tartışmalı maddelerden bazıları, evlilik öncesi ve evlilik dışı cinsel ilişkinin yanı sıra evli olmayan çiftlerin birlikte yaşamasını suç sayıyor.

İş çevreleri ise bu durumun Endonezya'nın turizm ve yatırım destinasyonu imajına zarar verebileceği konusunda uyarıyor.

AFP'nin haberine göre, Hukuk ve İnsan Hakları Bakanlığı Sözcüsü Albert Aries, oylamadan önce değişiklikleri savundu ve yasanın evlilik kurumlarını koruyacağını söyledi.