Endonezya'da fenomen 'Bismillah' deyip, domuz eti yediği için hapis cezası aldı Endonezya'da bir mahkeme, çektiği bir videoda besmele çektikten sonra domuz eti yiyen TikTok fenomeni bir kadını iki yıl hapse mahkum etti.

ensonhaber.com

Endonezya, dünyanın en büyük Müslüman nüfusuna sahip ülke.

Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu Endonezya'da daha önce de tartışmalı dine hakaret yasaları kapsamında benzer davalar gündeme gelmişti.

Euronews'in haberine göre turistik Bali Adası'na giden ve orada kaydettiği videoda kendini Müslüman olarak tanıtan Lina Lutfiawati isimli kadın, domuz etinden yapılan yemeği yemeden önce 'Bismillahirrahmanirrahim' dedi.

Görüntüler tepkilere neden oldu

Tepkilere neden olan görüntü kısa sürede yayıldı ve sosyal medyada milyonlarca izlenme sayısına ulaştı.

Sumatra Adası'na bağlı Palembang şehrinde görülen davada mahkeme, 33 yaşındaki kadının "kasıtlı olarak nefreti ya da dine dayalı bireysel/grupsal düşmanlığı körüklemeye yönelik bilgi yaydığına" hükmetti.

İki yıl hapse çarptırıldı

Lutfiawati özür dilese de iki yıl hapis ve 16 bin 245 dolar para cezasına çarptırıldı.

Özür diledi ama cezadan kurtulamadı

Lutfiawati yerel haber kanalı MetroTV'ye yaptığı açıklamada "Hatalı olduğumu biliyorum ama bu cezayı beklemiyordum." dedi.

Öte yandan görüşüne başvurulan Endonezya Ulema Konseyi'nin de yargı sürecinde Lutfiawati'nin söz konusu videosunun "İslam'a karşı küfür içerdiği" yönünde görüş beyan ettiği bildirildi.