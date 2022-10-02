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    Endonezya'daki futbol maçında çıkan izdihamda 174 kişi öldü

    Endonezya'daki futbol maçında çıkan izdihamda 174 kişi öldü

    Endonezya'da bir futbol müsabakası sırasında polisin arbedeyi durdurmak için göz yaşartıcı gaz kullanmasının ardından meydana gelen izdihamda hayatını kaybedenlerin sayısı 174'e yükseldi.
    • 02.10.2022 - 07:51
    • Güncelleme : 02.10.2022 - 09:27
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    Endonezya'nın Doğu Java eyaletinin Malang şehrindeki Kanjuruhan Stadyumu'nda Persebaya Surabaya takımının Arema Malang'ı 3-2 yendiği lig maçının ardından iki rakibin taraftarları arasında çok sayıda kavga çıktı.

    Yüzlerce taraftar, arbedeye müdahale eden polisin kullandığı biber gazından korunmak için çıkış kapısına koştu.

    174 kişi yaşamını yitirdi

    Yaşanan büyük kaosta nefessiz kalarak boğulanlar ve ezilenler oldu.

    Stadyumda çıkan olaylarda ilk belirlemelere göre 129 kişi hayatını kaybederken, bu sayı 174'e yükseldi.

    Taraftarlara göz yaşartıcı gaz sıkıldı

    Doğu Java Polis Şefi Nico Afinta, yaptığı açıklamada, gece geç saatlerde maçın sona ermesinden hemen sonra taraftar grupları arasında çıkan kavgaların çevik kuvvet polisinin göz yaşartıcı gaz kullanmasına neden olduğunu ve sıkılan gazın taraftarları paniğe sevk ettiğini söyledi.

    Endonezya'da futbol maçında çıkan izdihamda 129 kişi öldü ViDEO

    180 yaralının olduğu kaydedildi

    Afinta, 300'den fazla kişinin tedavi için bölgedeki hastanelere götürüldüğünü, ancak birçoğunun yolda ve tedavi sırasında öldüğünü kaydetti.

    Yaklaşık 180 yaralı arasında durumu ağır olanların bulunduğunu anlatan Afinta, ölü sayısının artabileceğini ifade etti.

    Endonezya daki futbol maçında çıkan izdihamda 174 kişi öldü #1

    Endonezya daki futbol maçında çıkan izdihamda 174 kişi öldü #2

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    Endonezya daki futbol maçında çıkan izdihamda 174 kişi öldü #5

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