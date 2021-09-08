Endonezya’da hapishane yangını, 41 ölüme yol açtı

Kapasitesinin üzerinde mahkumun bulunduğu hapishane, alevlere teslim oldu. Yangında onlarca ölü ve yaralı bilançosu ortaya çıktı.

Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya’da hapishane yangını çıktı.

Yangın, başkent Cakarta’nın dışındaki Tangerang Hapishanesi'nde meydana geldi.

41 ÖLÜ, 39 YARALI

Endonezya Hukuk ve İnsan Hakları Bakanlığı Cezaevleri Dairesi Sözcüsü Rika Apriant, alevlere teslim olan hapishanede 41 mahkumun yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Apriant, hapishanede uyuşturucu suçlarından hüküm giymiş mahkumların kaldığı C Blok'ta başlayan yangında 39 mahkumun da yaralandığını belirtti.

GÜVENLİK GÜÇLERİ BÖLGEYE GÖNDERİLDİ

Yerel saatle gece 01.00 ile 02.00 arasında çıkan yangın tamamıyla söndürülürken, hapishaneyi kontrol altına almak üzere yüzlerce asker ve polis bölgeye sevk edildi. Yangının sebebi henüz bilinmiyor.

1225 KİŞİLİK HAPİSHANEDE 2 BİN MAHKUM VAR

Endonezya'da kapasitesinin üzerinde mahkumun tutulduğu hapishanelerde sıkça isyanlar ve firar olayları yaşanıyor.

Yangının meydana geldiği Tangerang Hapishanesi, resmi istatistiklere göre 1225 kişilik kapasiteye sahip olduğu halde hapishanede yaklaşık 2 bin mahkum tutuluyor.