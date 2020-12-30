Endonezya'da bir hemşire, koronavirüs tedavisi gören hasta ile tuvalette cinsel ilişkiye girdi. Olaydan sonra ifadeleri alınan hemşire ve hasta, ilişkiye girdiklerini itiraf etti.

Endonezya'nın başkenti Jakarta'da bulunan Wisma Atlet Kemayoran Hastanesi'nde görevli bir hemşire, üzerindeki koruyucu elbiseleri çıkararak tuvalette koronavirüs tedavisi için hastanede bulunan erkek bir hasta ile ilişkiye girdi.

Erkek hasta, cinsel ilişki sırasında çektiği bir fotoğrafı WhatsApp üzerinden birkaç arkadaşı ile paylaştı.

Diğer arkadaşlarının aynı fotoğrafı paylaşması üzerine ilişki ortaya çıktı.

TUTUKLANAN ÇİFT İZOLASYONA ALINDI

Çift hakkında müstehcenlik suçundan soruşturma başlatıldı. Olaydan sonra ifadeleri alınan hemşire ve erkek hasta ilişkiye girdiklerini itiraf etti. Tutuklanan çift, izolasyon altına alındı.

EN AZ 10 YIL HAPİS CEZASI ALACAKLAR

Yapılan testler sonucunda hastanın hala pozitif, hemşirenin ise negatif olduğu ortaya çıktı. Çift, suçlu bulunmaları durumunda en az 10 yıl hapis cezası alacak.

Endonezya'da hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi ViDEO