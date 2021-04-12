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    Endonezya'da ilk teravih kılındı

    Başkent Cakarta'da binlerce Müslüman, ramazan ayında ilk teravih namazını kılmak için İstiklal Camisi'ne gitti.
    • AA
    • 12.04.2021 - 17:48
    • Güncelleme : 12.04.2021 - 20:07
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    Endonezya'da ilk teravih kılındı

    Endonezya’nın başkenti Cakarta'da binlerce Müslüman, Ramazan ayında ilk teravih namazını kılmak için Güneydoğu Asya'nın en büyük camisi olarak bilinen ve başkentin sembolleri arasında yer alan 120 bin kişi kapasiteli İstiklal Camisi'ne geldi.

    YÖRESEL KIYAFELER DİKKAT ÇEKTİ

    İstiklal Camisi'ne bazı kişilerin Ramazan'a özel farklı renklerdeki yöresel kıyafetleriyle geldiği görüldü.

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    Endonezya da ilk teravih kılındı #5

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    Endonezya da ilk teravih kılındı #7

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