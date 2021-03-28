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    Endonezya'da kiliseye bombalı saldırı

    Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaletinin başkenti Makassar kentinde, kiliseyi hedef alan bombalı saldırı düzenlendi.
    • AA
    • 28.03.2021 - 07:56
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    Endonezya'da kiliseye bombalı saldırı

    Güney Sulawesi Emniyeti Halkla İlişkileri Sorumlusu E Zulpan yaptığı açıklamada, olayın ilk incelemelere göre intihar saldırısı olduğunu belirtti.

    KİLİSEDEKİLERİN DURUMU İYİ

    Makassar Belediye Başkanı Muhammed Ramadhan Pomanto, kiliseyi hedef alan saldırıda pazar ayini için içeride bulunanların durumunun iyi olduğunu açıkladı.

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    "RESMİ OLMAYAN BİLGİLERE İTİBAR ETMEYİN"

    Halka sosyal medyada resmi kaynaklara dayanmayan bilgilere itibar etmemeleri ve sakin kalmaları çağrısı yapan Pomanto, bölgede güvenliğin artırıldığını ve olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü aktardı.

    CESET PARÇALARI ARAŞTIRILIYOR

    Emniyet yetkilileri ayrıca, patlamanın meydana geldiği alanda bulunan ceset parçalarının saldırgana veya başka birine ait olup olmadığına ilişkin araştırmanın da devam ettiğini kaydetti.

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