Endonezya'da koronavirüs test sonucunu gizleyen din adamına hapis

Koronavirüs test sonucu hakkında yanlış bilgi verdiği belirtilen Muhammed Rızık Şihab, 4 yıl hapse mahkum edildi.

Endonezya'da yasaklı bir örgütün lideri olan din adamı, hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı.

Koronavirüs test sonucunu gizleyen kişiye, temaslı kişilerin izlenmesini zorlaştırdığı için hapis cezası verildi.

4 YIL HAPİS

Doğu Jakarta Bölge Mahkemesi, yasaklı İslam Savunucuları Cephesinin (FPI) lideri Muhammed Rızık Şihab'ı, koronavirüs test sonucu hakkında yalan söylediği, bunun temaslı kişileri izlemeyi zorlaştırdığı gerekçesiyle 4 yıl hapse mahkum etti.

Şihab, kararı reddettiğini ve temyize gideceğini belirterek Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'nun müttefiki olan ve Kur'an-ı Kerim ile alakalı tahrik edici sözlerinden ötürü hapse mahkum edilen Cakarta'nın eski Hristiyan Valisi'ne güçlü muhalefeti nedeniyle siyasi zulmün kurbanı olduğunu savundu.

GÖSTERİ DÜZENLENDİ

Bu arada Şihab'ın binlerce destekçisi, geçen aralıktan bu yana tutuklu olan din adamının serbest bırakılması talebiyle gösteri düzenledi.

Mahkemeye giden sokakları kapatan polis, Şihab destekçilerini dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı. Bölgeden ayrılmayı reddeden yüzlerce kişi de gözaltına alındı.

Şihab, Endonezya'da 2017'de dönemin Cakarta Valisi "Ahok" lakaplı Basuki Tjahaja Purnama'ya karşı başlattığı isyan ile gündeme gelmişti.

BİR DÖNEM ÜLKESİNİ TERK ETTİ

Hristiyan Vali Purnama'nın, Kur'an-ı Kerim ile alakalı tahrik edici sözlerinden ötürü dine hakaret suçlamasıyla yargılanmasını talep eden Şihab, ülke çapında geniş katılımlı protestolar düzenlemişti.

Aynı yıl hakkında "Endonezya'nın kuruluş ilkelerine hakaret" ve "ahlaksızlık" davaları açılan FPI lideri, ülkesini terk ederek, Suudi Arabistan'a yerleşmişti.

MUHAMMED RIZIK ŞİHAB'IN ENDONEZYA'YA DÖNÜŞÜ

2019'da delil yetersizliği nedeniyle hakkındaki suçlamaların düşürülmesinin ardından ülkeye dönme kararı alan Şihab, 10 Kasım 2020'de Endonezya'ya gelmişti.

Şihab, ülkeye döndükten sonra Cakarta'da destekçileriyle miting düzenleyerek, hükümetin tepkisini çekmiş ve başkentte koronavirüs tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle 13 Aralık 2020'de gözaltına alınmıştı.

Liderlerinin siyasi nedenlerle gözaltına alındığını öne süren çok sayıda FPI üyesi ve hükümet karşıtı, 18 Aralık'ta ülke çapında protesto düzenlemişti.

Cakarta'da polisle göstericilerin çatışması sonucu 6 FPI üyesi öldürülmüştü.

Şihab, 27 Mayıs'ta koronavirüs salgını sırasında kızının düğününe binlerce destekçisinin katılması ve miting düzenleyerek salgın kısıtlamalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.