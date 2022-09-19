Endonezya'da Kur'an-ı Kerim okuduğu sırada vefat etti

Endonezya'da Kur'an-ı Kerim okuduğu sırada vefat etti

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bulunan Assyafiiyah Camii'nin kadın hocalarından Taslimah, Kur'an-ı Kerim tilaveti okurken hayatını kaybetti.

Endonezya’daki Assyafiiyah Camii'nin kadın hocalarından Ustadzah Taslimah, rutin sabah okumaları sırasında elindeki cüzden Bakara Suresi'nin tivaletini yapıyordu.

Kur'an-ı Kerim okuyan yaşlı kadın bir anda arkaya doğru düştü.

O anlar böyle görüntülendi

Assyafiiyah Camii'nin kadın hocalarından Taslimah'ın, Kur’an-ı Kerim tilaveti sırasında vefat ettiği öğrenildi.

Endonezya'da Kur'an okuduğu sırada vefat etti

Okuduğu son ayet 'Hepinizin ilâhı, tek ilâh olan Allah’tır' oldu

Taslimah'ın okuduğu son ayet ise, “Hepinizin ilâhı, tek ilâh olan Allah’tır.” oldu.