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- Endonezya'da Kur'an-ı Kerim okuduğu sırada vefat etti
Endonezya'da Kur'an-ı Kerim okuduğu sırada vefat etti
Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bulunan Assyafiiyah Camii'nin kadın hocalarından Taslimah, Kur'an-ı Kerim tilaveti okurken hayatını kaybetti.
- Haber Merkezi
- 19.09.2022 - 11:23
- Güncelleme : 19.09.2022 - 11:50
Endonezya’daki Assyafiiyah Camii'nin kadın hocalarından Ustadzah Taslimah, rutin sabah okumaları sırasında elindeki cüzden Bakara Suresi'nin tivaletini yapıyordu.
Kur'an-ı Kerim okuyan yaşlı kadın bir anda arkaya doğru düştü.
O anlar böyle görüntülendi
Assyafiiyah Camii'nin kadın hocalarından Taslimah'ın, Kur’an-ı Kerim tilaveti sırasında vefat ettiği öğrenildi.
Endonezya'da Kur'an okuduğu sırada vefat etti
Okuduğu son ayet 'Hepinizin ilâhı, tek ilâh olan Allah’tır' oldu
Taslimah'ın okuduğu son ayet ise, “Hepinizin ilâhı, tek ilâh olan Allah’tır.” oldu.