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    Endonezya'da Kur'an-ı Kerim okuduğu sırada vefat etti

    Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bulunan Assyafiiyah Camii'nin kadın hocalarından Taslimah, Kur'an-ı Kerim tilaveti okurken hayatını kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 19.09.2022 - 11:23
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 11:50
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    Endonezya'da Kur'an-ı Kerim okuduğu sırada vefat etti

    Endonezya’daki Assyafiiyah Camii'nin kadın hocalarından Ustadzah Taslimah, rutin sabah okumaları sırasında elindeki cüzden Bakara Suresi'nin tivaletini yapıyordu.

    Kur'an-ı Kerim okuyan yaşlı kadın bir anda arkaya doğru düştü.

    O anlar böyle görüntülendi

    Assyafiiyah Camii'nin kadın hocalarından Taslimah'ın, Kur’an-ı Kerim tilaveti sırasında vefat ettiği öğrenildi.

    Endonezya'da Kur'an okuduğu sırada vefat etti

    Okuduğu son ayet 'Hepinizin ilâhı, tek ilâh olan Allah’tır' oldu

    Taslimah'ın okuduğu son ayet ise, “Hepinizin ilâhı, tek ilâh olan Allah’tır.” oldu.

    Endonezya da Kur an-ı Kerim okuduğu sırada vefat etti #1

    Endonezya da Kur an-ı Kerim okuduğu sırada vefat etti #2


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