Dolar
7.4636
0.4062%
Euro
8.8276
0.1986%
Altın
1928.39
-0.2864%
Borsa
1096.58
0.9444%
G. Altın
462.821
0.1079%
Bitcoin
75147.39
-6.0078%
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Endonezya'da kurtarılan Arakanlı Müslümanların, 7 ay denizde sürüklendiği ortaya çıktı

    Bangladeş'ten Malezya'ya gitmek için yola çıkan 297 Arakanlı'nın, 7 ay sürüklendikten sonra Endonezya'da karaya çıktıkları açıklandı.
    • AA
    • 07.09.2020 - 16:03
    • Güncelleme : 07.09.2020 - 16:03
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Endonezya'da kurtarılan Arakanlı Müslümanların, 7 ay denizde sürüklendiği ortaya çıktı

    Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

    Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

    Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

    Zulümden kaçan 297 Arakanlı Müslüman da, mart ayında Bangladeş'ten  Malezya'ya gitmek için yola çıktı.

    Teknelerinin arızalanması sonucu sürüklenmeye başlayan göçmenler Endonezya'nın Açe eyaletinde karaya çıktı.

    7 AY DENİZDE SÜRÜKLENDİLER

    Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Bölge Koordinatörü Oktina, ahşap tekneleriyle eyaletin Lhokseumawe kentine ulaşan Arakanlı sığınmacıların 7 aydır denizde olduğunu açıkladı.

    Kurtarılan 181’i kadın ve 14’ü çocuk 297 Arakanlı Müslüman'ın bitkin olduğunun gözlemlendiğini aktaran Oktina, sığınmacılardan bazılarının ise tıbbi kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

    Bölge yetkilileri de kentteki Mesleki Eğitim Merkezi binasına geçici olarak yerleştirilen sığınmacıların temel ihtiyaçlarını gidermeye yönelik çalışmalara başlandığını bildirdi.

    Endonezya da kurtarılan Arakanlı Müslümanların, 7 ay denizde sürüklendiği ortaya çıktı #1

    MALEZYA VE TAYLAND GERİ ÇEVİRDİ

    ''The Arakan Project'' adlı insan hakları kuruluşunun direktörü Chris Lewa, Açe’ye ulaşanların, 2015’ten bu yana Endonezya’ya gelen en kalabalık sığınmacı grubu olduğunu kaydetti.

    Lewa, Bangladeş’ten mart sonu veya nisan başında Malezya’ya gitmek üzere yola çıkan sığınmacıları, Malezya ve Tayland hükümetinin ise koronavirüs  nedeniyle geri çevirdiği bilgisini paylaştı.

    24 Haziran’da da Açe’deki Seunuddon Sahili açıklarında teknelerinin arızalanması nedeniyle denizde sürüklenen 94 Arakanlı Müslüman balıkçılar tarafından kurtarılmıştı.

    Endonezya da kurtarılan Arakanlı Müslümanların, 7 ay denizde sürüklendiği ortaya çıktı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir