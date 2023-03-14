Endonezya'da Merapi Yanardağı'nda hareketlilik sürüyor Orta Cava bölgesinde bulunan Merapi Yanardağı'nda volkanik hareketlilik devam ediyor.

Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Önleme Merkezi (CVGDM), 11 Mart’ta tekrar faaliyete geçen Merapi Yanardağı'nın 11 Mart’tan sonraki 24 saatte 54 kez kül püskürttüğünü duyurdu.

Yetkililer, daha önce yaptıkları açıklamada tehlike arz eden bir durumun olmadığını, dikkatli bir şekilde günlük yaşama devam edilebileceğini duyurmuştu.

Söz konusu uyarıların halihazırda geçerli olduğu ve tahliye gerektiren bir durumun yaşanmadığı vurgulandı.

13 yıl önceki patlamada 353 kişi ölmüştü

Merapi Yanardağı'nda 13 yıl önce, 30 Kasım’da patlama meydana gelmişti. Patlama sonucu yayılan lav ve yanardağdan püsküren kül nedeniyle 353 kişi hayatını kaybetmişti.

Bölgeden 350 bin kişi tahliye edilmişti.

Endonezya'da 76 aktif yanardağ bulunuyor

Endonezya’da 147 yanardağ bulunuyor. Bu yanardağların 76’sı aktif durumda.