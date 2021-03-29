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    Endonezya'da petrol rafinerisinde patlama

    Endonezya’da bulunan Balongan Petrol Rafinerisi'nde meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.
    • İHA
    • 29.03.2021 - 00:28
    • Güncelleme : 29.03.2021 - 00:54
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    Endonezya'da petrol rafinerisinde patlama

    Endonezya'nın Indramayu bölgesindeki Balongan Petrol Rafinerisi'nde patlama meydana geldi. Patlama sonrası rafineride yangın çıktı.

    Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, rafineri yakınında yaşayan halkın tahliye edilidiği bildirildi.

    BÖLGEYE YAKIN EVLERİN CAMLARI KIRILDI

    Rafinerininin Endonezya devleti kontrolündeki Pertamina şirketine ait olduğu biliniyor.

    Yerel basında yer alan heberlerde, patlamanın kilometrelerce uzaktan duyulduğu ve bölgeye yakın olan evlerde camların kırıldığı bilgisi paylaşıldı.

    Endonezya'da petrol rafinerisinde patlama İZLE


    Endonezya da petrol rafinerisinde patlama #1

    Endonezya da petrol rafinerisinde patlama #2

    Endonezya da petrol rafinerisinde patlama #3

    Endonezya da petrol rafinerisinde patlama #4

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