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    Endonezya’da seller: 15 ölü, 46 kayıp

    Endonezya'da Güney Sulawesi eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle yaşanan sellerde 15 kişi hayatını kaybetti, 46 kişi de kayboldu.
    • İHA
    • 15.07.2020 - 06:50
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    Endonezya’da seller: 15 ölü, 46 kayıp

    Endonezya’nın Güney Sulawesi eyaletini şiddetli yağışlar vurdu. Kuzey Luwu bölgesinde etkisini gösteren şiddetli yağış nedeniyle Masamba nehri ile birlikte 3 nehir taştı. Yüzlerce ev çamurla kaplanırken, bölge sakini evlerini terk etmek zorunda kaldı.

    15 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 46 kişinin kaybolduğu bildirildi. Ulusal Afet Hafifletme Ajansı sözcüsü Raditya Jati, Kuzey Luwu rejimindeki altı ilçede 4 binden fazla kişinin selden etkilendiğini söyledi.

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    EVLER VE YOLLAR ÇAMURLA KAPLANDI

    Ulusal Afet Önleme Ajansı (BNPB) Sözcüsü Raditya Jati, Kuzey Luwu’daki 6 bölgede 4 binden fazla kişinin selden etkilendiğini aktardı. Jati, ana yolların ve bağlantı yollarının sel suları sonucu gelen çamurla kaplandığını belirtti.

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