Endonezya'da timsah saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk öldü
AA

Endonezya'da korkunç bir olay yaşandı.

11 Ocak Cumartesi günü Bangka Adası'ndaki bir kız çocuğu timsah saldırısına uğradı.

KÜÇÜK ÇOCUĞA TİMSAH SALDIRDI

Saldırının ardından kaybolan kız çocuğunu bulmak için harekete geçen arama kurtarma ekipleri, bugün yerel saatle 05.20'de çocuğun cesedine ulaştı.

Yetkililer, defin işlemleri için çocuğun cenazesini ailesine teslim etti.

CESEDİNE ULAŞILDI

Çok sayıda vahşi yaşam bölgelerine sahip Endonezya'nın özellikle kırsal bölgelerinde yaşayanlar, vahşi hayvanların saldırısına uğrayabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
ensonhaber icon
Can Badak
Editor