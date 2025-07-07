Endonezya'da yanardağ patladı: Kül bulutları 18 kilometre yükseldi

Endonezya'da yanardağı paniği...
Doğu Nusa Tenggara eyaletindeki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nda patlama gerçekleşti.
KÜLLER 18 KİLOMETRE YÜKSEĞE PÜSKÜRDÜ
Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi açıklamasına göre, eyaletin Doğu Flores bölgesindeki yanardağda, ilki 18 Haziran'da yaşanan patlamalar sürüyor.
Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nda yerel saatle 01.05'te meydana gelen son patlama sonrası, 18 kilometre yükseğe kül püskürdü.
KAVURUCU SICAKLIKTAKİ BULUTLAR KÖYLERE DOĞRU İLERLİYOR
Patlama sırasında oluşan kavurucu sıcaklıktaki gaz bulutları, yanardağ yamaçlarından aşağıya doğru yöneldi.
Küller büyük ölçüde yanardağ etrafındaki köylere yayıldı.
CAN KAYBI YOK
Volkanik olayda can kaybı bildirilmedi.
Yanardağın 18 Haziran'daki patlaması sonrası alarm durumu en üst seviyeye çıkarılmış ve yasak bölge kapsama alanı 7 kilometreye genişletilmişti.
ÇOK SAYIDA AKTİF YANARDAĞ BULUNUYOR
1584 metre yüksekliğindeki "Lewotobi Laki-Laki", bölgede "Lewotobi Perempuan Dağı" ile "ikiz yanardağ" olarak biliniyor.
"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.