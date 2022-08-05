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Endonezya'daki dünyanın en büyük Hz. İsa heykeli görüntülendi

Endonezya'daki dünyanın en büyük Hz. İsa heykeli görüntülendi

Yapımına 2013 yılında başlanan Endonezya'daki Hz. İsa heykeli, dünyanın en büyük heykellerinden biri olarak tarihe geçti. Heykeli görmek için her yıl binlerce kişi bölgeyi ziyaret ediyor.