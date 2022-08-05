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    Endonezya'daki dünyanın en büyük Hz. İsa heykeli görüntülendi

    Yapımına 2013 yılında başlanan Endonezya'daki Hz. İsa heykeli, dünyanın en büyük heykellerinden biri olarak tarihe geçti. Heykeli görmek için her yıl binlerce kişi bölgeyi ziyaret ediyor.
    • 05.08.2022 - 12:16
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    Endonezya'daki dünyanın en büyük Hz. İsa heykeli görüntülendi

    Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde Corcovado Dağı üzerinde yer alan Kurtarıcı İsa heykelini, 45 metre yükseklik ile geride bırakan Endonezya'daki Hz. İsa heykeli, dünyanın en büyük heykellerinden biri...

    Ülkenin Güney Sulawesi eyaletine bağlı Tana Toraja kentinde, 1700 metre yüksekliğindeki Buntu Burake tepesinin zirvesinde yer alan heykel, yoğun ilgi görüyor.

    Devasa çaptaki Hz. İsa heykeli, Anadolu Ajansı (AA) tarafından görüntülendi.

    Yarışma düzenlendi

    Heykel için ilk çalışma 2013 yılında başladı.

    Halka açık yapılan bir yarışma sonrasında temeli 2014 yılında atılan heykel, 2015’te tamamlandı.

    Turizmi canlandırıyor

    Yogyakartalı sanatçı Supriadi tarafından Hardo Wardoyo Suwarto'nun desteğiyle yapımına başlanan heykelin resmi açılışı ise 23 Aralık 2018'de gerçekleştirildi.

    Tana Toraja turizmine direkt etki eden unsurlardan biri olan heykeli görmek için her yıl binlerce ziyaretçi bölgeye gidiyor.

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