Endonezya'daki Ili Lewotolok Yanardağı'nda patlama: Alarm verildi

Yanardağın kraterinin 4 kilometrelik çevresinde halkın faaliyette bulunmaması konusunda uyarı yapılırken, maske ve koruyucu elbise kullanılması tavsiyesinde bulunuldu.

Endonezya’nın Doğu Nusa Tenggara eyaletindeki Ili Lewotolok Yanardağı'nda art arda iki patlama yaşandı.

Yanardağın 4 bin metre yüksekliğe kül ve duman püskürttüğü belirtildi.

PANİKLE KAÇIŞTILAR

Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG) tarafından yapılan açıklamada, 2 kilometre çapındaki alanın riskli olduğu bertilerek insanlara bölgeden uzak durma çağrısı yapıldı.

Patlama sonrası halkın panikle kaçıştığı görüldü.

Endonezya'daki Ili Lewotolok Yanardağı'nda patlama İZLE

ALARM DURUMU “TURUNCU” SEVİYE

Öte yandan Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG), Ili Lewotolok Yanardağı’nda geçen haftadan bu yana volkanik hareketliliğin artması nedeniyle alarm durumunun "turuncu" seviyeye yükseltildiğini açıkladı.

MASKE VE KORUYUCU ELBİSE UYARISI

Yanardağın kraterinin 4 kilometrelik çevresinde halkın faaliyette bulunmaması konusunda uyarı yapan PVMBG, yanardağdan püsküren kül ve dumanın olumsuz etkilerine karşı maske ve koruyucu elbise kullanılması tavsiyesinde bulundu.

2 BİN 800 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Afet Zararları Azaltma Ajansı Sözcüsü Raditya Jati, dünkü patlama sonrası yanarda eteklerindeki 28 köyden 2 bin 800 kişinin tahliye edildiğini bildirmişti.

Ulaştırma Bakanlığı da bölge için uçuş uyarısı yayımlandığını, adanın birçok bölgesine kül yağdığından yerel havaalanının kapatıldığını açıklamıştı.

ÜÇÜNCÜ AŞAMADA

Ülkede yanardağ alarm sistemi, "yeşil" (normal), "sarı" (waspada), "turuncu" (siaga) ve en üst seviyede "kırmızı" (awas) olmak üzere 4 aşamadan oluşuyor.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 127 aktif yanardağ bulunuyor.