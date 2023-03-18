Endonezya'daki Merapi Yanardağı'nda volkanik hareketlilik yaşanıyor Endonezya'nın Cava Adası'ndaki Merapi Yanardağı'nda azık gözle görülebilen bir volkanik hareketlilik kaydedildi.

Yanardağ'ların hareketlenmesi bulundukları bölgeler için bir tehdit unsuru olarak kabul ediliyor.

Etrafına endişe veren ve patladığında bulunduğu bölge için ölümcül sonuçları olan yer hareketlerinden olan yanardağlardan birindeki hareketlilik ilgi çekti.

Endonezya'nın Cava Adası'ndaki Merapi Yanardağı'nda, volkanik hareketlilik yaşandığı bildirildi.

Alarm seviyesi 3'e çıkarıldı

Yogyakarta'daki Jeolojik Afet Teknolojik Araştırma ve Geliştirme Biriminden (BPPTKG) yapılan açıklamada, alarm seviyesinin 3'e çıkarıldığı bildirildi.

Hareketlilik açıkça görülebiliyor

YBPPTKG'den yapılan açıklamada, Merapi Dağı'ndaki hareketliliğin açıkça görülebildiği ve düşük basınç altındaki kraterden çıkan dumanın orta ila kalın yoğunlukta ve krater zirvesinin üzerinde 20-50 metrieyüksekliğinde beyaz olduğu belirtildi.

Lav akışı

Sıcak bulutlara ek olarak, lav akışının güneybatıya doğru maksimum akış mesafesinin 10 katı olarak 2 bin metre olduğu belirtildi.