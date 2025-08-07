Endonezya'dan 2 bin Gazzeliye tedavi sunma planı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürerken Endonezya'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

Jakarta Globe gazetesinin haberinde, Endonezya'nın, İsrail'in saldırılarında yaralanan 2 bin Gazzeliye Riau Takımadaları'nın bir parçası olan Galang Adası'nda tedavi sunmayı planladığı yer aldı.

TALİMAT VERİLDİ

Endonezya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Hasan Nasbi, konuya ilişkin basın açıklaması yaptı.

Hasan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun yaklaşık 2 bin Gazzeli ve ailelerine tıbbi yardım sağlanması için talimat verdiğini duyurdu.

Yaralılar için Galang Adası'na tedavi merkezi kurmayı planladıklarını belirten Hasan, adada halihazırda bulunan hastane ve sağlık tesislerinin çalışmaları kolaylaştıracağını ifade etti.

YARALILAR İYİLEŞTİKTEN SONRA GAZZE'YE GERİ GÖNDERİLECEK

Hasan, bu çalışmanın mümkün olduğunca çok insana yardım için yapılan bir "insani operasyon" olduğunu, yaralıların iyileştikten sonra Gazze'ye geri gönderileceklerini kaydetti.

Japonya da İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yaralanan Filistinlileri tedavi için kabul etmeye başladıklarını açıklamıştı.