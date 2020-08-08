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    Endonezya'da Sinabung Yanardağı patladı

    Endonezya'nın Sumatra Adası'nda bulunan Sinabung Yanardağı'nda patlama meydana geldi.
    • AA
    • 08.08.2020 - 08:03
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    Endonezya'da Sinabung Yanardağı patladı

    Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG), Sinabung Yanardağı’ndan püsküren kül ve dumanın, yanardağın kraterinden 2 bin metre yüksekliğe ulaştığını açıkladı.

    KÜL YAĞMURUNA KARŞI MASKE UYARISI

    PVMBG, üçüncü alarm (Siaga) seviyesindeki yanardağın çevresinde faaliyette bulunulmaması konusunda uyarıda bulundu.

    Bölgedeki PVMBG yetkilisi Muhammed Nurul Assori de Naman Teran, Berastagi, Simpang ve Merdeka bölgelerinde etkili olan kül yağmurlarına karşı halka maske takmaları uyarısı yaptı.

    Endonezya da Sinabung Yanardağı patladı #1

    ENDONEZYA'DAKİ 130 AKTİF VOLKANDAN BİRİ

    Yaklaşık 400 yıl sonra 2010'da yeniden faaliyete geçen Sinabung Yanardağı'nda 2014 ve 2016'da yaşanan patlamalarda 23 kişi yaşamını yitirmişti.

    "Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.

    Endonezya da Sinabung Yanardağı patladı #2

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