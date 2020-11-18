Endonezyalı tabutçu bahçesine düşen göktaşına sattı, milyoner oldu

2.1 kilogram ağırlığındaki göktaşının 4,5 milyar yaşında olduğu tahmin edildiği, son derece nadir bir tür olduğu belirtildi.

Göktaşı, Endonezya’nın Kuzey Sumatra bölgesindeki Kolang kasabasında yaşayan ve tabutçuluk yapan 33 yaşındaki Josua Hutagalung’nın evinin çatısını delerek, bahçesine düştü.

Olayın duyulmasının ardından ABD’li göktaşı uzmanı Jared Collins, uçağa binip Endonezya'ya gitti.

1.4 MİLYON STERLİNE SATTI

2.1 kilogram ağırlığındaki göktaşını satın almak isteyen Collins, Hutagalung ile masaya oturdu. İkilinin görüşmesi olumlu sonuçlandı ve göktaşının ABD'nin Indianapolis şehrindeki göktaşı koleksiyoncusu Jay Piatek tarafından 1.4 milyon sterline satın alındığını belirtildi.

4,5 MİLYAR YAŞINDA

Göktaşının 4,5 milyar yaşında olduğu tahmin edildiği, CM1/2 karbonlu Kondrit olarak sınıflandırıldığı ve son derece nadir bir tür olduğu belirtildi.