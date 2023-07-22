Endonezyalı vücut gelişme sporcusu halterin altında kaldı: Yaşamını yitirdi
ensonhaber.com

Endonezyalı ünlü vücut geliştirme sporcusu Justyn Vicky'nin başına gelen olay izleyenlerin kanını dondurdu.

33 yaşındaki fitness fenomeni Vicky, meydana gelen korkunç bir kazada 210 kilogramlık halteri kaldırmaya çalışırken bir anda dengesini kaybetti.

Dengesini kaybetmesi pahalıya patladı

Yardımcı antrenörünün desteğiyle yükün altına giren vücut geliştirme sporcusunun kafası halter çubuğunun altında kaldı.

Vicky’i kurtarmak için yardımcı antrenörün çabası da yetmedi.

Endonezyalı vücut gelişme sporcusu halterin altında kaldı: Yaşamını yitirdi

210 kiloluk halter ensesine düştü: Boynu kırıldı

Ensesine düşen 210 kiloluk ağırlık sonrası boynu kırılan Vicky, hemen ameliyata alındı ancak kurtarılamadı.

Vicky'nin hayatını kaybettiği dünya kamuoyuna duyuruldu.