Endonezyalı vücut gelişme sporcusu halterin altında kaldı: Yaşamını yitirdi

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Endonezyalı ünlü vücut geliştirme sporcusu Justyn Vicky'nin başına gelen olay izleyenlerin kanını dondurdu.
33 yaşındaki fitness fenomeni Vicky, meydana gelen korkunç bir kazada 210 kilogramlık halteri kaldırmaya çalışırken bir anda dengesini kaybetti.
Dengesini kaybetmesi pahalıya patladı
Yardımcı antrenörünün desteğiyle yükün altına giren vücut geliştirme sporcusunun kafası halter çubuğunun altında kaldı.
Vicky’i kurtarmak için yardımcı antrenörün çabası da yetmedi.
210 kiloluk halter ensesine düştü: Boynu kırıldı
Ensesine düşen 210 kiloluk ağırlık sonrası boynu kırılan Vicky, hemen ameliyata alındı ancak kurtarılamadı.
Vicky'nin hayatını kaybettiği dünya kamuoyuna duyuruldu.