İspanya'nın Endülüs Parlamentosu Genel Kurulu'na giren dev bir fare, oturumun askıya alınmasına neden oldu. Milletvekilleri, farenin çıktığı doğrulanana kadar koltuklarına oturmadı.

İspanya'nın Endülüs Özerk Bölgesi'nde yer alan Endülüs Parlamentosu Genel Kurulu, Meclis Başkanı Marta Bosquet'in liderliğinde, eski Yönetim Kurulu Başkanı Susana Diaz'ın özerk atama ile Senato'nun bir parçası olması için oylama yapmaya karar verdi.

Ancak içeri giren ve bölgede 'XL' olarak adlandırılan dev fare, oturumun yarıda kesilmesine neden oldu.

FAREYİ GÖRÜNCE ÇIĞLIK ATTI

Parlamento üyeleri arasında "Aman tanrım" seslerinin duyulduğu oturumda Başkan Bosquet, bir anda çığlık attı.

Daha sonra Bosquet özür dileyerek meclis üyelerine, "Lütfen sakin olun baylar ve bayanlar, sakin olun" ricasında bulunmasına rağmen sözleri pek etkili olmadı.

Endülüs Parlamentosu'na fare girdi, toplantı yarıda kesildi VİDEO

FARE KAOSA NEDEN OLDU

Bir anda kaos anlarının yaşandığı oturum sırasında oy kullanmayı unutan milletvekilleri, farenin Parlamento'dan çıktığı doğrulanana kadar koltuklarına oturmadı.

Kesintiye uğrayan oturum ise kısa bir süre askıya alınırken, farenin Parlamento'dan çıkması ile milletvekilleri arasında alkış sesleri yükseldi.

Parlamento'da tekrardan düzenin sağlanmasının ardından oturuma devam edilerek, yarım kalan oylama tamamlandı.