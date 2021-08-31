Enver Gargaş: Erdoğan ile Al Nahyan'ın görüşmesi çok olumlu ve dostça

Enver Gargaş: Erdoğan ile Al Nahyan'ın görüşmesi çok olumlu ve dostça

BAE'nin Diplomasi Danışmanı Gargaş, iki lider arasında gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirme yolları ele alınırken, BAE Devlet Başkanı Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, söz konusu temasa ilişkin konuştu.

GÜNDEM ERDOĞAN - AL NAHYAN GÖRÜŞMESİ

Uzun yıllardır BAE dış politikasının önemli isimleri arasında yer alan Gargaş, Erdoğan ile Al Nahyan'ın dünkü telefon görüşmesine ilişkin Twitter hesabından değerlendirmede bulundu.

"OLUMLU VE DOSTÇA"

İki liderin görüşmesini "çok olumlu ve dostça" olarak yorumlayan Gargaş, temasın özellikle BAE'nin bölgesel istikrar için köprüler inşa etme arayışında olduğu yeni sürece denk gelmesine dikkati çekti.

"BAE İŞ BİRLİĞİ YAPMAK İSTİYOR"

Gargaş, BAE'nin yeni süreçte bölgedeki ülkeler ve halkların istikrarı için iş birliği yapmak istediğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Ağustos'ta da BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan'ı Ankara'da kabul etmişti.