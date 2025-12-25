Rusya’dan NATO’ya meydan okuma: 5. nesil stratejik denizaltı projesi ilan edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rubin Tasarım Bürosu’nun 125. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Devlet Başkanı Danışmanı ve Rusya Denizcilik Kurulu Başkanı Nikolai Patrushev, Rusya’nın deniz gücünün geleceğine ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

Rus haber ajansı Interfax’ın aktardığına göre Patrushev, Rubin bünyesinde yürütülen yeni nesil nükleer tahrikli balistik füze denizaltıları (SSBN) ile gelişmiş su altı sistemlerine yönelik çalışmaların hızlandığını söyledi.

Geleneksel denizaltı konseptlerinin ötesine geçen bu projelerin, Moskova’nın su altı hâkimiyetini güçlendirme stratejisinin en somut adımlarından biri olarak değerlendirildiği ifade ediliyor.

BEŞİNCİ NESİL DENİZALTI İLANI KÜRESEL DENGELERİ ETKİLİYOR

Henüz teknik detayları devlet sırrı olarak gizli tutulsa dahi beşinci nesil stratejik denizaltı programının açıkça ilan edilmesi, küresel askeri dengelerde yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

Geliştirilmekte olan platformların otonom su altı araçları ve dünyada benzeri bulunmayan silah sistemleriyle donatılması planlanırken, Rus yetkililer teknolojinin benzersizliğini her fırsatta vurguluyor.

Teknolojik egemenlik vizyonu çerçevesinde şekillenen girişim, Batı yaptırımlarının kısıtlayıcı etkilerine karşı üretilen bir savunma refleksi olarak öne çıkarken, Kremlin'in deniz tabanlı nükleer gücünü en güvenilir caydırıcılık unsuru olarak gördüğü anlaşılıyor.

Mevcut durumda Project 955 Borei ve Borei-A sınıfı dördüncü nesil platformlara güvenen Rus donanması, su altı filosunu Bulava füzeleriyle tahkim etmeye devam ediyor.

Lakin askeri uzmanlar, beşinci nesil tasarımın gürültü seviyesini asgariye indirmesini, otomasyonu artırmasını ve su altı dayanıklılığını en üst seviyeye taşımasını bekliyor.

ABD Donanması’nın eskiyen Ohio sınıfının yerini alacak olan Columbia sınıfı denizaltılarına doğrudan bir yanıt niteliği taşıyan yeni hamle, Batı'nın denizaltı savurma sistemlerine karşı hayatta kalma kabiliyetini maksimize etmeyi hedefliyor.

NATO’NUN GÖZETLEME KAPASİTESİNE YENİ MEYDAN OKUMA

Geleceğin denizaltı mimarisinin istihbarat toplama, elektronik harp veya denizaltı savunma operasyonları için nükleer olmayan insansız araçları fırlatabilecek çok amaçlı bir kapasitede olması öngörülüyor.

Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gelişmiş su altı silah testlerinin başarıyla tamamlandığını duyurması, yeni projelerin nükleer tahrikli Poseidon su altı dronuyla entegre olabileceği ihtimalini de güçlendiriyor.

Resmi makamlar bu ilişkiyi henüz doğrulamasa dahi, Arktik ve Kuzey Atlantik gibi kritik bölgelerde NATO'nun gözetleme yeteneklerini ciddi şekilde zorlayacak bir yapının kurgulandığı uzmanlarca değerlendiriliyor.

5. NESİL DENİZALTI PROJESİNDE TAKVİM BELİRSİZ

Savunma Bakanlığı ve Birleşik Gemi İnşa Şirketi'nin gizli bir kalkınma planı dahilinde yürüttüğü projenin tam takvimi belirsizliğini korurken, inşa sürecinin karmaşıklığı nedeniyle hayata geçmesinin birkaç yıl alacağı tahmin ediliyor.

Geçmişte devasa Typhoon sınıfından modern Borei gemilerine kadar pek çok efsanevi tasarıma imza atan Rubin Tasarım Bürosu, devlet hizmetlerinden dolayı Alexander Nevsky Nişanı ile ödüllendirilerek stratejik önemini bir kez daha kanıtladı.

Mühendislerin devlet onuruna layık görüldüğü tören, Moskova'nın nükleer deniz programlarına atfettiği siyasi önemi ve su altındaki küresel rekabetin gelecekteki sertliğini gözler önüne seriyor.