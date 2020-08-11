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    Erbil'de PKK'nın vurduğu çoban ağır yaralandı

    Sınır bölgesine ateş açılan Erbil'de terör örgütü PKK, 1 çobanı yaraladı. Çobanın durumunun ağır olduğu bildirildi.
    • AA
    • 11.08.2020 - 16:06
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    Erbil'de PKK'nın vurduğu çoban ağır yaralandı

    Irak'ın Erbil vilayetine PKK, Irak sınır muhafızlarına ateş açtı.

    Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi'nin resmi internet sitesine konuşan Erbil'in Soran İlçesi Kaymakamı Kurmanç İzzet, konu ile ilgili bilgilendirme yaptı.

    PKK ATEŞ AÇTI

    PKK'nın, sınır güvenliğini sağlamak ve köylüleri korumak için Sidekan beldesi yakınlarında kontrol noktası kurmak isteyen Irak sınır muhafızlarına ateş açtığı aktarıldı.

    1 ÇOBAN AĞIR YARALI

    İzzet, sınır muhafızlarının kontrol noktası kurmasına engel olmak isteyen PKK'nın açtığı ateş sonucu Menaf Abdullah adlı çobanın ağır yaralandığını söyledi.

    KONTROL NOKTALARININ KORUNMASI

    Kaymakam İzzet, sınır bölgelerinde kurulan kontrol noktalarının muhafızlar ve Peşmerge güçlerince korunduğunu kaydetti.

    Erbil de PKK nın vurduğu çoban ağır yaralandı #1

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