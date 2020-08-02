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    Erdoğan Endonezya ve Afganistanlı mevkidaşlarıyla görüştü

    Görüşmelerde, karşılıklı bayramlaşmanın yanı sıra, ikili ilişkiler ele alındı.
    • AA
    • 02.08.2020 - 13:57
    • Güncelleme : 02.08.2020 - 13:57
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    Erdoğan Endonezya ve Afganistanlı mevkidaşlarıyla görüştü

    Cumhubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ülke liderleriyle bayramlaşma programı devam etti.

    Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ve Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile telefon görüşmesi yaptı.

    BAYRAM TEBRİĞİ

    İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, liderler karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.

    Görüşmelerde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.

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