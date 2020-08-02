Erdoğan Endonezya ve Afganistanlı mevkidaşlarıyla görüştü

Görüşmelerde, karşılıklı bayramlaşmanın yanı sıra, ikili ilişkiler ele alındı.

Cumhubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ülke liderleriyle bayramlaşma programı devam etti.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ve Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile telefon görüşmesi yaptı.

BAYRAM TEBRİĞİ

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, liderler karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.

Görüşmelerde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.