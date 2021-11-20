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    Erdoğan ile Sanchez arasındaki görüşme, Yunanistan'da yankılandı

    Yunan Bakan Dendias, İspanyol mevkidaşıyla görüşmesinde, Ankara ile Madrid arasında gerçekleştirilmesi planlanan uçak gemisi inşasını görüştü.
    • Haber Merkezi
    • 20.11.2021 - 11:07
    • Güncelleme : 20.11.2021 - 11:09
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    Erdoğan ile Sanchez arasındaki görüşme, Yunanistan'da yankılandı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüşmesi Atina'da geniş yankı uyandırdı.

    Erdoğan, görüşmenin ardından Sanchez ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "İspanya ile birlikte uçak gemisini yaptık ve şu anda denize indirmiş vaziyetteyiz ama biz inşallah şimdi bunun çok daha büyüğünü yine İspanya ile birlikte yapalım istiyoruz." dedi.

    ERDOĞAN'IN SÖZLERİNİN ARDINDAN ATİNA'DA ALARM

    Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Erdoğan'ın sözlerinin ardından İspanyol mevkidaşı Jose Manuel Albares ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Dendias, Türkiye ile İspanya arasında yeni uçak gemisi inşası konusunda olası iş birliğine dair Madrid'den açıklama istedi.

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    Yunan basınından Kathimeri'nin haberine göre, Albares, Ankara-Madrid anlaşmasının ardından Atina'yı ziyaret edeceğini Dendias'a iletti.

    Öte yandan SKAI televizyonunun aktardığına göre, aynı konu için İspanya'nın Atina Büyükelçisi Enrique Viguera Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

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    Yunan tarafı, Avrupa devletlerinin silah sistemlerinin Ankara'ya ihraç edilmesi konusundan "memnun olmadığını" söylüyor.

    Türkiye ile İspanya arasındaki yakın ilişkilerden rahatsızlık duyan Hükümet Sözcüsü Giannis Oikonomou, "Sosyalist İspanya Başbakanı, Avrupa Konseyi'nin genel tutumunu dikkate almalıydı." ifadesini kullandı.

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