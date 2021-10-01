Erdoğan - Putin görüşmesi Rus basınında

Rusya merkezli medya kuruluşları, iki lider arasında gerçekleştirilen görüşmeleri manşetlerine taşıdı. Uzayda iş birliği ve Suriye konusu ön plana çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile geçtiğimiz günlerde Soçi kentinde bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler masadaydı.

Erdoğan, görüşmeyi sosyal medya hesabından "Mevkidaşım Putin ile verimli bir görüşme gerçekleştirerek Soçi'den ayrıldık." şeklinde değerlendirirken Rus basını, iki lideri buluşturan zirveye geniş yer verdi.

UZAYDA İŞ BİRLİĞİ ÖNERİSİ

TASS haber ajansı, Rusya'nın Türkiye'ye uzay alanında iş birliği önerdiğini aktardı.

Haberde, görüşmeyi değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye'deki uzay araştırmalarını konuştuk. Heyetlerimiz ve ekiplerimiz uzay konusunda ne gibi adımlar atılabileceğini değerlendirecek.

TÜRKİYE VE RUSYA'DAN ORTAK YOL HARİTASI

Sonrasında bunun için bir zaman çizelgesi ve yol haritası belirleyeceğiz. Karada ve denizde birer platform inşa etmek için birlikte çalışmamızı önerdiler." şeklindeki ifadelerine yer verildi.

İLK TÜRK ASTRONOT RUS UZAY ARACIYLA GÖNDERİLEBİLİR

Ayrıca Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım'ın geçen şubat ayında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ilk astronotunu Rus Soyuz aracıyla uzaya göndermesinin muhtemel olduğunu söylediği anımsatıldı.





SURİYE KONUSU

"Putin ve Erdoğan, Suriye konusunda varılan anlaşmalara bağlılıklarını yinelediler" başlığını atan Russia Today, Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov'un söz konusu görüşmeye dair açıklamasını yazdı.

Peskov, "Daha önce yapılan anlaşmalara bağlılık yeniden teyit edildi." diye konuştu.

Haberde, görüşmenin 2 saat 45 dakika sürdüğü ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile görüşmeyi "verimli" olarak nitelendirdiği kaydedildi.





"YENİDEN BİR ARAYA GELMEYİ PLANLIYORLAR"

Kommersant gazetesi, Peskov'un sözlerine işaret ederek, Erdoğan ile Putin'in yıl sonundan önce yeniden bir araya gelme planını okurlarına duyurdu.

Soçi'deki görüşmeyi değerlendiren Peskov'un, "Başkanlar, konuyu ele almak ve yıl sonundan önce Üst Düzey İşbirliği Konseyi'ni toplama konusunda anlaştılar." şeklindeki açıklaması aktarıldı.

Koronavirüs salgınının gidişatının toplantının yapılıp yapılmayacağında belirleyici olacağı belirtildi.