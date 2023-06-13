Erdoğan ve Aliyev, Azerin'in Çırpınırdın Karadeniz şarkısını ayakta alkışladı Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile akşam yemeğinde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçı Azerin'in 'Çırpınırdın Karadeniz' performansını ayakta alkışladı.

ensonhaber.com Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci durağı kardeş ülke Azerbaycan oldu. Bakü'ye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva akşam yemeğinde bir araya geldi. "Azerbaycan bayrağını, Karabağ'da asmışız biz" Bir araya gelen ikiliye Azerbaycanlı şarkıcı Azerin, 'Çırpınırdın Karadeniz'i söyledi. Gazeteci Ersin Çelik'in paylaşımında, şarkıdaki detay gözlerden kaçmadı. Azerin, şarkı'da yer alan, "Azerbaycan bayrağını, Karabağ'da asacağız" kısmını, "Azerbaycan bayrağını, Karabağ'da asmışız biz" şeklinde söyledi. Ayakta alkışladılar Azerin'in performansını çok beğenen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, performans sonrası Azerin'i ayakta alkışladı.

