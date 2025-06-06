Erken seçimin Hollanda’ya maliyeti 105 milyon euro

AA

Hollanda'da seçim zamanı...

Aşırı sağcı Özgürlük Partisi’nin (PVV) göç politikası sebebiyle yaşanan anlaşmazlık sonrası koalisyon hükümetinden çekildiği ve Başbakan Dick Schoof’un istifa ettiği Hollanda’da erken seçimin tarihi belli oldu.

SEÇİM 29 EKİM'DE

AFP haber ajansının aktardığına göre, Hollanda İçişleri Bakanlığı, erken seçimin 29 Ekim 2025 tarihinde yapılacağını açıkladı.

Bakan Judith Uitermark, sosyal medya platformu X’teki hesabından yaptığı paylaşımda, "Seçim tarihini resmi olarak belirledik… Seçimler 29 Ekim 2025 Çarşamba günü gerçekleşecek" dedi.

Uitermark, "Gelecek dönemde, demokrasimizdeki bu önemli günün sorunsuz geçmesi için hazırlık yapmak üzere belediyeler ve diğer paydaşlarla birlikte çalışacağım" ifadelerini kullandı.

SEÇMEN BAŞINA 7,79 EURO MALİYET

Hollanda’daki belediyeler birliği VNG de konuya ilişkin açıklamasında, seçimi 29 Ekim’de düzenlemenin mümkün olacağını, seçimlerin hazırlanması ve gerçekleştirilmesinin maliyetinin ise yaklaşık 105 milyon euro olacağını bildirdi.

NL Times haber sitesinin aktardığına göre, söz konusu hesaplama oy verme hakkına sahip seçmen başına 7,79 euro üzerinden yapıldı.

Bir önceki seçim öncesinde yapılan hesaplamalara göre ülkede 13 milyon 473 bin 750 bin seçmen vardı. VNG, bu sayıdan yola çıkarak seçim bütçesini 104 milyon 960 bin 512 euro olarak açıkladı.

Gazetenin değerlendirmesine göre, oy kullanma hakkı olan seçmenlerin sayısı son iki yıl içinde değişmiş olabileceğinden yaklaşık 105 milyon euroluk bu meblağın da artma ya da azalma ihtimali bulunuyor.

VNG Sözcüsü, bunun sadece seçimlerden sonra netlik kazanacağı bilgisini verdi.