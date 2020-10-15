60 yıldır Azerbaycan'da yaşadığını belirten Margosyan Sarkisovna, Ermenistan Başbakanı için sert konuştu. Sarkisovna, "Bu milleti niye birbirine kırdırıyorsun köpek oğlu, niye kuduruyorsun?" dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ordusu karşısında yaşadığı kayıplar nedeniyle büyük bir çaresizlik içinde.

Minsk Grubu eş başkanları ABD, Rusya ve Fransa'dan yardım bekleyen Paşinyan'a, Azerbaycan'da yaşayan Ermeni asıllı vatandaş sert sözlerle tepki gösterdi.

79 yaşındaki Margosyan Alivina Sarkisovna, Azerbaycan'ın hiç kimsenin toprağında gözü olmadığını söyledi.

"AZERBAYCAN BAYRAĞI KARABAĞ'DA DALGALANACAK"

Sarkisovna, "Azerbaycan'ın bayrağı Karabağ'ın her reyonunda dalgalanacak. Karabağ Azerbaycan'dır. Ben 60 yıldır buradayım. Allah askerlerimizin canını sağ eylesin." diye konuştu.

"MİLLETİ NİYE KIRDIRIYORSUN KÖPEK OĞLU"

Paşinyan'a seslenen Sarkisovna, "Bu milleti niye birbirine kırdırıyorsun köpek oğlu, niye kuduruyorsun? Sen bilmiyor musun ki orası (Karabağ) Azerbaycan'ın toprağı, Başkanımız (Aliyev) vermez, ordumuz vermez. Paşinyan özünü düşünse orduyu çıkarıp, sulh eylerdi. Paşinyan Hitler'dir. Aşk olsun Azerbaycan ordusuna, aşk olsun bizim Başkanımıza." ifadelerini kullandı.

Ermeni asıllı Azerbaycan vatandaşından Paşinyan'a ağır sözler ViDEO

