Ermeni askerleri, Azerbaycan Türklerine uyguladıkları işkenceleri itiraf etti

2020’deki operasyonlar ile esir alınan 2 Ermeni askeri, Azerbaycan Türklerine karşı 1993-1994 yılları arasında işledikleri suçları itiraf etti.

Dağlık Karabağ’da gerçekleştirilen operasyonlar sırasında 2 Ermeni asker, Füzuli ilinin Melikcanlı köyünde Azerbaycan askerleri tarafından esir alındı.

Azerbaycan Başsavcılığı esir alınan askerlerden Ludvik Mkrtiçyan’ın, Azerbaycanlı sivillere karşı işlediği suçları itiraf ettiğini açıkladı.

ERMENİ ÇETELERİNE KATILDI

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Mkrtiçyan’ın, Temmuz 1991'de silahlı Ermeni çetelerine katılarak Hocalı yakınlarındaki Ballıca Ormanı’nda rehin alınan Azerbaycanlı sivillere işkence ettiğini kabul ettiği ifade edildi.

Ayrıca, 13 Eylül 1999’da Goranboy iline bağlı Tapkarakoyunlu köyünde rehin alınan Azerbaycanlı sivillere Ermenistan Özel Servisi ile işkencede bulunduğunu itiraf ettiği belirtildi.

İŞKENCEYİ KABUL ETTİ

Askerin itirafları arasında Hocavend’de, Ağdere’de ve Suşa hapishanesinde esir alınan Azerbaycan Türkü vatandaşlara yapılan işkenceler de yer aldı.

Ekim 2020'de keşif operasyonları yürüten Azerbaycan askerleri tarafından gözaltına alınan diğer Ermeni asker Alyoşa Hosrovyan hakkında yapılan açıklamada ise, askerin 1993-1994 yıllarında Şuşa hapishanesinde tutulan Azerbaycan Türkü askerlere işkence ettiğini söylediği kaydedildi.

İDDİANAME ASKERİ MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ

Başsavcılık, tutuklanan 2 Ermeni asker hakkında düzenlenen iddianamenin, incelenmek üzere Bakü Askeri Mahkemesine gönderildiğini duyurdu.