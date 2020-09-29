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- Ermeni askerlerin Azerbaycan'a ait kamikaze drone'dan kaçış anı kamerada
Ermeni askerlerin Azerbaycan'a ait kamikaze drone'dan kaçış anı kamerada
Azerbaycan, Karabağ'da tüm hızıyla ilerlerken sıcak bölgeden gelen yeni görüntülerde, Azerbaycan'a ait bir kamikaze drone'un Ermenistan ordusuna bağlı askerleri hedef aldığı görülüyor.
- DHA
- 29.09.2020 - 15:32
- Güncelleme : 29.09.2020 - 15:32
Ermenistan’ın üç gün önce sivilleri hedef alan saldırısı ile harekete geçen Azerbaycan ordusu, 28 yıldır işgal altında bulunan Karabağ’daki ilerleyişini sürdürdü.
Ermenistan, son 48 saatte toplam 8 sivilin ölümüne yol açtı. Sivillere yönelik saldırılara Azerbaycan'ın yanıtı sert oldu.
Ermeni askerlerin Azerbaycan'a ait kamikaze drone'la vurulma anı- İZLE
KAMİKAZE DRONE, ERMENİ ASKERLERİN KORKUSU OLDU
Ermeni hedefleri tek tek imha edildi. Bölgeden gelen yeni görüntülerde, Azerbaycan'a ait bir kamikaze drone'un Ermenistan ordusuna bağlı askerleri hedef aldığı görülüyor.
Görüntülerde askerlerin üzerinde keşif yapan drone'un, bir süre sonra aniden dalışa geçerek askerlerin bulunduğu mevziye kamikaze saldırısı düzenlediği görülüyor.