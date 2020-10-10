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    Ermeni askerlerin SİHA karşısındaki çaresiz anları

    Tankın etrafında toplanan Ermeni askerler, SİHA'yı gördüklerinde kaçmaya çalıştı. Tank ve askerler, nokta atışıyla etkisiz hale getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 10.10.2020 - 10:16
    • Güncelleme : 10.10.2020 - 10:16
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    Ermeni askerlerin SİHA karşısındaki çaresiz anları

    Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altındaki Karabağ topraklarda nokta atışı operasyonlarına devam ediyor.

    Ermenistan askerleri, Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) karşısında çaresizlik yaşıyor.

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı, o görüntülerden birini daha paylaştı.

    KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

    Bir tankın etrafında toplanan Ermeni askerlerin, SİHA'yı fark ettikten sonra kaçmaya çalıştığı görüldü.

    SİHA ETKİSİZ HALE GETİRDİ

    Bombayı anında ve etkili bir şekilde hedefe gönderen SİHA ise Ermeni askerleri etkisiz hale getirdi.

    Ermenistan'a ait birçok tankın imha edilme anları da görüntülerde yer aldı.

    Ermeni askerlerin SİHA karşısındaki çaresiz anları ViDEO

    Ermeni askerlerin SİHA karşısındaki çaresiz anları #1

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