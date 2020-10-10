Tankın etrafında toplanan Ermeni askerler, SİHA'yı gördüklerinde kaçmaya çalıştı. Tank ve askerler, nokta atışıyla etkisiz hale getirildi.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altındaki Karabağ topraklarda nokta atışı operasyonlarına devam ediyor.

Ermenistan askerleri, Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) karşısında çaresizlik yaşıyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, o görüntülerden birini daha paylaştı.

KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Bir tankın etrafında toplanan Ermeni askerlerin, SİHA'yı fark ettikten sonra kaçmaya çalıştığı görüldü.

SİHA ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Bombayı anında ve etkili bir şekilde hedefe gönderen SİHA ise Ermeni askerleri etkisiz hale getirdi.

Ermenistan'a ait birçok tankın imha edilme anları da görüntülerde yer aldı.

Ermeni askerlerin SİHA karşısındaki çaresiz anları ViDEO