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    Ermeni askerlerinin imha edilme görüntüleri

    Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında etkisiz hale getirilen Ermenistan askerleri görüntülendi.
    • İHA
    • 01.11.2020 - 15:23
    • Güncelleme : 01.11.2020 - 15:38
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    Ermeni askerlerinin imha edilme görüntüleri

    Azerbaycan, işgal altındaki topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor. Ermenistan ordusu ise devam eden çatışmalarda ağır kayıplar veriyor.

    SİHA FARKINI GÖSTERİYOR

    SİHA'ları etkili kullanan Azerbaycan, tüm cephe hattının kontrolünü elinde tutuyor.

    Son paylaşılan görüntülerde ise Ermenistan askerlerinin izlendikten sonra etkisiz hale getirilirdiği görülüyor.

    Ermenistan askerlerinin vurulduğu anlar

    Ermeni askerlerinin imha edilme görüntüleri #1

    Ermeni askerlerinin imha edilme görüntüleri #2

    Ermeni askerlerinin imha edilme görüntüleri #3

    Ermeni askerlerinin imha edilme görüntüleri #4

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